Помогите пожалуйста срочнооо 24 балла за ответ номер 892

Гость: Гость:

0,9+0,284<6.08-3.98 T 1.184<2.1 96.39-88.1>4.24+78.26 8.29>82.5 - неверно 1,4583+4,8<5.48+0.805 P 6.2583<6.285 - верно 60,45-9,4>60.748-9.7 Ь 51.05>51.048 - верно 5-0,99<0.882+3.12 4.01<4.002 - неверно 145,02-124,52>14.537+4.37 У 20.5>18.907 - верно 21.28-12.38<11.8875-3.6 8.9<8.2875 - неверно 75+0,562>25.06+5.5004 Т 75.562>30.5604 - верно металл РТУТЬ - жидкий металл, используется в термометрах, очень тяжелый ядовитый.