Помогите пожалуйста срочнооо 24 балла за ответ номер 892

Математика
Помогите пожалуйста срочнооо 24 балла за ответ номер 892
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Ответ(ы):
Гость:
0,9+0,284<6.08-3.98   T 1.184<2.1 96.39-88.1>4.24+78.26 8.29>82.5  - неверно 1,4583+4,8<5.48+0.805   P 6.2583<6.285 - верно 60,45-9,4>60.748-9.7   Ь 51.05>51.048 - верно  5-0,99<0.882+3.12 4.01<4.002 - неверно 145,02-124,52>14.537+4.37     У 20.5>18.907 - верно 21.28-12.38<11.8875-3.6 8.9<8.2875 - неверно 75+0,562>25.06+5.5004    Т 75.562>30.5604 - верно металл  РТУТЬ - жидкий металл, используется в термометрах, очень тяжелый ядовитый.
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