Какая форма будущего времени (сложная или простая) у глагола будешь? Пж помогите!!!!!

Русский язык
Какая форма будущего времени (сложная или простая) у глагола будешь? Пж помогите!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У глаголов различают формы будущего простого времени (синтетические) и будущего сложного времени (аналитические) . Формы будущего простого времени Глаголы совершенного вида образуются от основы будущего времени путем присоединения личных окончаний, совпадающих с окончаниями настоящего времени: напишу – напишем – напишешь Формы будущего сложного времени Глаголы несовершенного вида образуются аналитическим способом и представляют собой сочетание личных форм вспомогательного глагола быть с инфинитивом спрягаемого глагола: буду читать будешь рисовать будет думать будем встречаться будете заботиться будут общаться
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