Помогите, пожалуйста! Нужно ответить на данные вопросы : 1) чем отличается механизм дыхания сидящей и летящей птицы? 2) какой путь проходит воздух при дыхании у млекопитающего? 3) Где происходит газообмен у наземных позвоноч...

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1. тело сидящей птицы потребляет меньше кислорода за счет чего она дышит просто за счет сокращения межреберной мускулатуры, у птицы в полете потребность в энергии, а соответственно в кислороде значительно возрастают поэтому в работу включаются легочные мешки находящиеся в полостях костей, которые несут дополнительный запас кислорода. 2. носовая полость- носоглотка - гортань - трахея - бронхи - альвеолы легких - кровь - клетки тела - кровь - альвеолы - бронхи - трахея - гортань - носоглотка- носовая полость - атмосфера. 3. газообмен происходит в альвеолах легких и в клетках тела. 4. диафрагма это мышечгая перегородка между грудной и брюшной полостью. при ее расслаблении в грудной полости создается разреженое давление и воздух засасывается в легкие. 5. для вдоха и выдоху млекопитающим нужны диафрагма и межреберные мышцы. при их расслаблении воздух засасывается в легкие, при их сокращении выталкивается.