Помогите прореагировать Карбид меди (Cu2C2) c HBr

Химия
Помогите прореагировать Карбид меди (Cu2C2) c HBr
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Продукты реакции будут зависеть от количества HBr. Вот три возможных реакции: Cu2C2 +2HBr =2CuBr +C2H2 Cu2C2 +3HBr =2CuBr +c2H3Br Cu2C2 +4HBr =2CuBr +C2H4Br2
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