Там задание составьте выражение и найдите его значение, задача

Математика
Там задание составьте выражение и найдите его значение, задача
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За  час Пш. пройдет  расстояние  АС , а  Вл.  BD    CD = AD - AC = (AB+BD) - AC = (8,5+11,4) - 4,7 = 15,2  Ответ : 15,2 км x+14,8 - 3,56 =75,29 x=75,29-11,24 x=64,05 Задуманное  число  Назира :   64,05
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1) (2x-5) (x+2)=18 2) (4x-3)^2+(3x-1)(3x+1)=9 3) (x+3)^2-(2x-1)^2=16 4) (x-6)^2-2x(x+3)=30-12x 5) (x+7) (x-8)-(4x+1) (x-2)= -21x 6) (2x-1...
Ответить
Математика
После того как сергейпотратил 3\5своих денег у него осталось 90р . сколько денег пот??атил сергей???
Ответить
Английский язык
Now you have learnt some more facts about the USA. Could you answer the questions? 1. Where is the US situated? 2. What is it washed by? 3. W...
Ответить
Математика
Реши уравнение 400/х-20=30
Ответить
Математика
Заменить звездочки цифрами 4*5,6*-*48,*5=27*,28
Ответить