Там задание составьте выражение и найдите его значение, задача
Математика
Там задание составьте выражение и найдите его значение, задача
Ответ(ы):
Гость:
За час Пш. пройдет расстояние АС , а Вл. BD CD = AD - AC = (AB+BD) - AC = (8,5+11,4) - 4,7 = 15,2 Ответ : 15,2 км x+14,8 - 3,56 =75,29 x=75,29-11,24 x=64,05 Задуманное число Назира : 64,05
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