Реши уравнение 400/х-20=30
Математика
Реши уравнение 400/х-20=30
Ответ(ы):
Гость:
400/х=50 х=50/400 х=1/8. Ответ: х=1/8.
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