Как решить????????? 4-5\9

Математика
Как решить????????? 4-5\9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот так решается. Думаю правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему автор пишет в конце рассказа : "а все не могу забыть бабушкиного пряника...?" ??ему научил героя этот поступок? Виктор Петрович Астафьев "...
Ответить
Математика
Чему равна сумма всех натуральных чисел, лежащих на координатной прямой между числами -15,6 и 23,1?
Ответить
Русский язык
Запишите 4 предложения с обращениями, выраженными как одушевленными, так и неодуш??вленными существительными
Ответить
Обществознание
Приведите, пожалуйста, примеры маргинальности (не менее двух) из истории, общественной жизни или литературы
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения а) х : 4,2 = -6 б)- 5,1 : х = - 1,7 в) х : ( - 4,3 )= - 0,2 г) х : (- 8 ) = 1,2
Ответить