Помогите пожалуйста решить уравнения а) х : 4,2 = -6 б)- 5,1 : х = - 1,7 в) х : ( - 4,3 )= - 0,2 г) х : (- 8 ) = 1,2

Математика

Помогите пожалуйста решить уравнения а) х : 4,2 = -6 б)- 5,1 : х = - 1,7 в) х : ( - 4,3 )= - 0,2 г) х : (- 8 ) = 1,2

Автор: Гость