Помогите пожалуйста решить уравнения а) х : 4,2 = -6 б)- 5,1 : х = - 1,7 в) х : ( - 4,3 )= - 0,2 г) х : (- 8 ) = 1,2

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения а) х : 4,2 = -6 б)- 5,1 : х = - 1,7 в) х : ( - 4,3 )= - 0,2 г) х : (- 8 ) = 1,2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) х : 4,2 = -6  x=-6*4,2 x=-25,2   б) - 5,1 : х = - 1,7  x=-5,1:(-1,7) x=3   в) х : ( - 4,3 )= - 0,2  x=-0,2*(-4,3) x=0,86   г) х : (- 8 ) = 1,2 x=1,2*(-8) x=-9,6
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