В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен 104∘, угол CAD равен 5∘. Найдите угол B. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен 104∘, угол CAD равен 5∘. Найдите угол B. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы):
Гость:
УголСАД=5 град.; уголА=10град.; уголВ=180-10-104=66 град.
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