Запиши двузначное число, в котором единиц на 3 больше, чем десятков,а сумма цифр ра??на 15.

Математика
Запиши двузначное число, в котором единиц на 3 больше, чем десятков,а сумма цифр ра??на 15.
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Гость:
Это число 69-------------
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