Помогите поставить вопрос к числителям/ третьего , четвёртый.
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Помогите поставить вопрос к числителям/ третьего , четвёртый.
Ответ(ы):
Гость:
звонка какого ? которого (по счету?) - третьегодень какой? который (по счету)? - четвертый Вопросы одинаковы, можете задавать любой. В разных учебниках написано по-разному. Это порядковые числительные. Посмотрите в вашем учебнике - на какой они отвечают?
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