Укажи какое слово соответствует схеме корень, суфикс, окончание. 1 поход 2 подарки 3 снежки 4 замазка срочно плиз!!!!!!!!
Русский язык
Укажи какое слово соответствует схеме корень, суфикс, окончание. 1 поход 2 подарки 3 снежки 4 замазка срочно плиз!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
.Это слово снеж-к-и .............................................
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