Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
Информатика
Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?
Ответ(ы):
Гость:
1) 2.5*1024=2560(байт) 2) 2560*8=20480(бит) 3) 20480/2560=8(мин) Ответ: 8 минут.
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