Рабочие отремонтировали за два дня 3.8 км дороги.В первый день они отремонтировали 5/8 части дороги.Сколько км дороги они отремонтировали во второй день?

Математика

Рабочие отремонтировали за два дня 3.8 км дороги.В первый день они отремонтировали 5/8 части дороги.Сколько км дороги они отремонтировали во второй день?

Автор: Гость