Рабочие отремонтировали за два дня 3.8 км дороги.В первый день они отремонтировали 5/8 части дороги.Сколько км дороги они отремонтировали во второй день?
Математика
Рабочие отремонтировали за два дня 3.8 км дороги.В первый день они отремонтировали 5/8 части дороги.Сколько км дороги они отремонтировали во второй день?
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