Цели и задачи зачем и как люди заботиться о почве.

Окружающий мир
Цели и задачи зачем и как люди заботиться о почве.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди разрыхляют почву чтобы земля была плодородной, чтобы росли различные культуры.
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