Мне очень срочно нужно помогите пожалуйста мне через несколько часов нужно решит?? эти примеры аааа решите пж 1 3 и 4 умоляюю
Математика
Мне очень срочно нужно помогите пожалуйста мне через несколько часов нужно решит?? эти примеры аааа решите пж 1 3 и 4 умоляюю
Ответ(ы):
Гость:
(1) 1)3 1/3+5 1/6=3 2/6+5 1/6=8 3/6=8 1/2 2)8 1/2*2/5=17/2*2/5=17/5 3)1 1/2-2/5=1 5/10-4/10=1 1/10 4)2 3/4:1 1/10=11/4:11/10=11/4*10/11=5/2 5)17/5-5/2=34/10-25/10=9/10 ответ 9/10 или 0,9 =============== (3) 1)1/8+2/9=9/72+16/72=25/72 2)25/72-1/4=25/72-18/72=7/72 3)7/72*5 1/7=7/72*36/7=1/2 4)7/9-2/3=7/9-6/9=1/9 5)1/9+1/6=2/18+3/18=5/18 6)1/2:5/18=1/2*18/5=9/5=1 4/5 ответ 1 4/5 или 1,8 ============================= (4) 1)12:1 1/5=12:1,2=10 2)10 3/4-10=3/4 3)3/4*4/9=1/3 4)3 1/4:5 1/5=13/4:26/5=13/4*5/26=5/8 5)1/3+2 1/6=2/6+2 1/6=2 3/6=2 1/2 6)2 1/2+5/8=2 4/8+5/8=2 9/8=3 1/8 ответ 3 1/8 или 3,125
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