Мне очень срочно нужно помогите пожалуйста мне через несколько часов нужно решит?? эти примеры аааа решите пж 1 3 и 4 умоляюю

Математика

Мне очень срочно нужно помогите пожалуйста мне через несколько часов нужно решит?? эти примеры аааа решите пж 1 3 и 4 умоляюю

Автор: Гость