SOS.В трех пробирках находятся кристаллы хлорида натрия, хлорида калия, карбоната кальция. Определите, в какой пробирке какая соль. Составьте уравнение соответствующей реакции.
Химия
SOS.В трех пробирках находятся кристаллы хлорида натрия, хлорида калия, карбоната кальция. Определите, в какой пробирке какая соль. Составьте уравнение соответствующей реакции.
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1. Добавим во все 3 соли HCl. В пробирках, где находятся NaCl и KCl изменений не произойдет, а в пробирке, где находится CaCO₃ образуется бесцветный газ CO₂: CaCO₃+2HCl=CaCl₂+CO₂↑+H₂O 2. Осталось 2 соли - NaCl и KCl. Катионы этих солей дают соответствующее окрашивание пламени. Катион Na⁺ дает желтое окрашивание пламени, а катион K⁺ дает фиолетовое окрашивание пламени ИТАК: CaCO₃ мы отличили с помощью кислоты (произошло выделение газа); NaCl и KCl мы отличили с помощью окрашивания пламени (качественная реакция на катионы Na⁺ и K⁺)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Мотоциклист проехал 40 км от пункта А до пункта В. Возвращаясь обратно со скоростью на 10 км/ч меньше первоначальной, он затратил на путь на 20 мин...
Биология