В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по5цветков в каждом,а из 75роз сделали букеты по 3 розы в каждом.сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?

Математика

В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по5цветков в каждом,а из 75роз сделали букеты по 3 розы в каждом.сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?

Автор: Гость