В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по5цветков в каждом,а из 75роз сделали букеты по 3 розы в каждом.сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?
Математика
В цветочном магазине из двухсот гвоздик сделали букеты,по5цветков в каждом,а из 75роз сделали букеты по 3 розы в каждом.сколько всего букетов сделали из роз и гвоздик?
Ответ(ы):
Гость:
200:5=40 букетов из гвоздик 75:3=25 букетов роз 40+25=65 букетов всего Ответ: 65 букетов
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