Помогите решить пример (3\5-19\25)
Математика
Помогите решить пример (3\5-19\25)
Ответ(ы):
Гость:
3/5-19/25=15/25-19/25=-4/25
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