Сложное существительное глазам нарицательное или собственное
Русский язык
Сложное существительное глазам нарицательное или собственное
Ответ(ы):
Гость:
"глаза" - нарицательное
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