В треугольнике даны стороны a , b и угол альфа , противолежащий стороне a . Найдите угол бетта , противолежащий стороне b , если : 1) a= 3 м , b= 5 м , угол альфа = 30 градусов 2)a= 8 м , b= 7 м , угол альфа = 60 градусов ...

Гость: Гость:

1) дано: решение: а=3 м а÷sinα × b÷sinβ (где знак ÷,там будет дробная черта) b= 5 м затем выводится вторая формула: а×sinβ=b×sinα α= 30° само решение: sinβ= b×sinα÷a (тут тоже дробн. черта) следовательно: sinβ=(полученное значение)⇒β= (полученное значение через β) нужно найти β-? остальные точно также