Англичанин Смингтон построил в 1788 г. первый в Европе пароход. Пароход прошёл 2 км з?? 15 мин. За сколько времени он бы прошёл 192 км.
Математика
Англичанин Смингтон построил в 1788 г. первый в Европе пароход. Пароход прошёл 2 км з?? 15 мин. За сколько времени он бы прошёл 192 км.
Ответ(ы):
Гость:
15 мин=0.25 ч 1)2:0.25=8 км/ч- скорость парохода 2)192:8=24 ч Ответ:за 24 часа
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