Англичанин Смингтон построил в 1788 г. первый в Европе пароход. Пароход прошёл 2 км з?? 15 мин. За сколько времени он бы прошёл 192 км.

Математика

Англичанин Смингтон построил в 1788 г. первый в Европе пароход. Пароход прошёл 2 км з?? 15 мин. За сколько времени он бы прошёл 192 км.

Автор: Гость