В 9 одинаковых банках 27 л.компота.сколько таких банок нужно для 51 л. компота?
Математика
В 9 одинаковых банках 27 л.компота.сколько таких банок нужно для 51 л. компота?
Ответ(ы):
Гость:
27:9=3 литра в одну банку 51:3=17 банок
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