Допиши слова. 1) В шахтах добқвают .... 2) Лев - хищный .... 3) Собака грызёт большую .... 4) От дерева падает длинная ....
Русский язык
Допиши слова. 1) В шахтах добқвают .... 2) Лев - хищный .... 3) Собака грызёт большую .... 4) От дерева падает длинная ....
Ответ(ы):
Гость:
В шахтах добывают уголь. Лев- хищный зверь. Собака грызет большую кость. От дерева падает длинная тень.
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