Много барж нет гольфов пара чулков много помидоров нет плотенец пять вёдер нет ту??лей найти ошибки в образовании родительного падежа мн ч
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Много барж нет гольфов пара чулков много помидоров нет плотенец пять вёдер нет ту??лей найти ошибки в образовании родительного падежа мн ч
Ответ(ы):
Гость:
Пара чулок, нет туфель. Так правильно будет!
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