Много барж нет гольфов пара чулков много помидоров нет плотенец пять вёдер нет ту??лей найти ошибки в образовании родительного падежа мн ч

Русский язык

Много барж нет гольфов пара чулков много помидоров нет плотенец пять вёдер нет ту??лей найти ошибки в образовании родительного падежа мн ч

Автор: Гость