Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60км/ч шли пешком 5 часов со скоростью 6км/ч. На сколько километров больше был их путь на автобусе, чем пешком?
Математика
Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60км/ч шли пешком 5 часов со скоростью 6км/ч. На сколько километров больше был их путь на автобусе, чем пешком?
Ответ(ы):
Гость:
1)3*60=180(км) - проехали туристы на автобусе. 2)5*6=30(км) - прошли туристы пешком. 3)180-30=на 150(км) больше проехали туристы на автобусе, чем на машине. Ответ: 150 км.
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