Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60км/ч шли пешком 5 часов со скоростью 6км/ч. На сколько километров больше был их путь на автобусе, чем пешком?

Математика

Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60км/ч шли пешком 5 часов со скоростью 6км/ч. На сколько километров больше был их путь на автобусе, чем пешком?

Автор: Гость