Выполните деления столбиком-(остаток) 185:56=?, 450:73=?, 204:17=?, 132:24=?, 759:23=?, 544:17=?, 962:26=?, 825:33=?.
Математика
Выполните деления столбиком-(остаток) 185:56=?, 450:73=?, 204:17=?, 132:24=?, 759:23=?, 544:17=?, 962:26=?, 825:33=?.
Ответ(ы):
Гость:
185/56=3,3035714 450/73=6,1643836 204/17=12 132/24=5,5 759/23=33 544/17=32 962:26=37 825/33=25 не забудь поставить спс !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Много барж нет гольфов пара чулков много помидоров нет плотенец пять вёдер нет ту??лей найти ошибки в образовании родительного падежа мн ч
Математика
Масса трёх моржей 1,571 т. Масса первого моржа 7,7 ц, масса второго - на 58 кг больше. Най??ите массу третьего моржа( в т.)
Математика
Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60км/ч шли пешком 5 часов со скоростью 6км/ч. На сколько километров больше был их путь на автобусе, ч...