Впиши пропущенные числа 2ч 30мин+35мин =___мин =___ч___мин
Математика
Впиши пропущенные числа 2ч 30мин+35мин =___мин =___ч___мин
Ответ(ы):
Гость:
30 мин + 35 мин = 65 мин = 1 ч 5 мин
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