Выполнить действия 3,8+(-7,3)= -6,4+10,2= -4,6+(-5,9)= -7,6+7,6= 2,8-5,3 -19,6-4,6 -6,6-(-12,3) Решите уравнение подробно -24-у=-16 Реши(!)подробно -36+69+(-17)+(-42)+32 = -8-(-12)-(-7)+12-20= 2 целых 3/4-(-одна це...

Математика

Выполнить действия 3,8+(-7,3)= -6,4+10,2= -4,6+(-5,9)= -7,6+7,6= 2,8-5,3 -19,6-4,6 -6,6-(-12,3) Решите уравнение подробно -24-у=-16 Реши(!)подробно -36+69+(-17)+(-42)+32 = -8-(-12)-(-7)+12-20= 2 целых 3/4-(-одна целая 1/2)+(-три целых 5/6) Упростить выражение 8,19+а+(-5,8)+(3,19) И найдите его значение, если а = две целых 3/7 Не выполняя вычислений, сравните Сумму чисел -6,78 и -9,24 и их разность Сумму чисел -25 и 43 и сумму чисел-95 и 88 Обоснуйте ответ Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -34и 36?чему равна их сумма? Уравнение */-обозначаю как модуль /х/-4/=5 Даю 31 балл До вторника пожалуйста

Автор: Гость