Выполнить действия 3,8+(-7,3)= -6,4+10,2= -4,6+(-5,9)= -7,6+7,6= 2,8-5,3 -19,6-4,6 -6,6-(-12,3) Решите уравнение подробно -24-у=-16 Реши(!)подробно -36+69+(-17)+(-42)+32 = -8-(-12)-(-7)+12-20= 2 целых 3/4-(-одна це...
Математика
Выполнить действия 3,8+(-7,3)= -6,4+10,2= -4,6+(-5,9)= -7,6+7,6= 2,8-5,3 -19,6-4,6 -6,6-(-12,3) Решите уравнение подробно -24-у=-16 Реши(!)подробно -36+69+(-17)+(-42)+32 = -8-(-12)-(-7)+12-20= 2 целых 3/4-(-одна целая 1/2)+(-три целых 5/6) Упростить выражение 8,19+а+(-5,8)+(3,19) И найдите его значение, если а = две целых 3/7 Не выполняя вычислений, сравните Сумму чисел -6,78 и -9,24 и их разность Сумму чисел -25 и 43 и сумму чисел-95 и 88 Обоснуйте ответ Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -34и 36?чему равна их сумма? Уравнение */-обозначаю как модуль /х/-4/=5 Даю 31 балл До вторника пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
3,8+(-7,3)=-3,5. -6,4+10,2=3,8. -4,6+(-5,9)=-10,5. -7,6+7,6=0. 2,8-5,3=2,5. -19,6-4,6=-14,2. -6,6-(-12,3)=5,7. -24-у=-16 -у=-24-16 -у=-40. -36+69+(-17)+(-42)+32 =33-17-42+32=16-42+32=-26+32=6. -8-(-12)-(-7)+12-20=4+7+12-20=11+12-20=23-20=3. -6,78+(-9,24)= -16,02. -6,78-(-9,24)=2,46. -25+43=18. -95+88=-7. На координатной прямой между числами -34 и 36 расположено 69 чисел. -34+36=2. Про модуль не знаю...
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