Сторона треугольника,равная 6,3см,на20,8 см меньше второй стороны и на 0,9см больше третей стороны.Найдите пириметер треугольника.

Математика

Сторона треугольника,равная 6,3см,на20,8 см меньше второй стороны и на 0,9см больше третей стороны.Найдите пириметер треугольника.

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