Сторона треугольника,равная 6,3см,на20,8 см меньше второй стороны и на 0,9см больше третей стороны.Найдите пириметер треугольника.
Математика
Сторона треугольника,равная 6,3см,на20,8 см меньше второй стороны и на 0,9см больше третей стороны.Найдите пириметер треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
6.3 + 20.8 = 27.1 см - вторая сторона 6.3 - 0.9 = 5.4 см третья сторона Р = 6.3 + 27.1 +5.4 = 38.8 см - периметр треугольника
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