Чему равна сумма всех натуральных чисел, лежащих на координатной прямой между числами -15,6 и 23,1?

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Упрощенно: натуральные числа - числа, используемые при счёте, т.е. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д., поэтому в нашем случае ответом будет являться множество чисел от 1 до 23. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23= (9*20) + 10 + 20 + 21 + 22 + 23 = 276