Приведите, пожалуйста, примеры маргинальности (не менее двух) из истории, общественной жизни или литературы

Обществознание
Приведите, пожалуйста, примеры маргинальности (не менее двух) из истории, общественной жизни или литературы
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Ответ(ы):
Гость:
1) Человека уволили с работы, а новую он найти не может(он становится маргиналом) 2)
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