Почему автор пишет в конце рассказа : "а все не могу забыть бабушкиного пряника...?" ??ему научил героя этот поступок? Виктор Петрович Астафьев "Конь с розовой гривой" Даю 20б.

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Основная тема рассказа Астафьева - тема взросление человека , становления личности.Писатель утверждает необходимость воспитания в человеке - доброты,чувство ответственности,благородство по отношению к более слабым. Бабушка купила пряник с конём что бы внук запомнил её поступок, что мир может так же меняться и в лучшую сторону.Близкий человек поможет и поймёт , возможно с бабушкой в детстве произошло похожее и вспомнив себя она уступила внуку. Автор запомнил её поступок . Он не может его забыть потому что писатель не видел такого человека с большим сердцем. И в трудную минуту когда сделает ошибку его ребёнок, он вспомнит бабушку и поможет .