Трапеция АВСD задана координатами своих вершин А(-2;-2), B(-3;1), C(7;7), D(3;1). Напишите уравнения прямых, проходящих через: 1) диагонали АС и ВD; 2) среднюю линию
Геометрия
Трапеция АВСD задана координатами своих вершин А(-2;-2), B(-3;1), C(7;7), D(3;1). Напишите уравнения прямых, проходящих через: 1) диагонали АС и ВD; 2) среднюю линию
Ответ(ы):
Гость:
Вот не забудь поставить спс !
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