Внешний угол треугольника равен 140 градусов, а внутренние углы, не смежные с ним, о??носятся как 3/4. Найдите все внутренние углы треугольника. Прошу написать всё решение с обоснованием.
Геометрия
Внешний угол треугольника равен 140 градусов, а внутренние углы, не смежные с ним, о??носятся как 3/4. Найдите все внутренние углы треугольника. Прошу написать всё решение с обоснованием.
Ответ(ы):
Гость:
Внутренний угол,смежный с внешним=180-140=40град.; 2других в сумме дают 140 град. и относятся как3:4, т.е. составляют 7 частей, каждая из к-рых=140:7=20град.; значит 2-ой и 3-ий углы тр-ка: 20*3=60град. и 20*4=80град. Ответ:40; 60 и 80град.))))
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