Заменить звездочки цифрами 4*5,6*-*48,*5=27*,28
Математика
Заменить звездочки цифрами 4*5,6*-*48,*5=27*,28
Ответ(ы):
Гость:
425,63-148,35=277,28
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