После того как сергейпотратил 3\5своих денег у него осталось 90р . сколько денег пот??атил сергей???
Математика
После того как сергейпотратил 3\5своих денег у него осталось 90р . сколько денег пот??атил сергей???
Ответ(ы):
Гость:
Сергей потратил 3/5 своих денег и у него осталось 2/5 2/5денег=90руб Что бы найти сколько он потратил нужно найти сколько всего денег у него было для этого составим пропорцию(/-деление) 2/5=90/х (х-сколько всего было денег) Теперь по правилу креста 2*х=5*90 (*-умножение) 2х=450 (/2) х=225-всего денег 225-90=135-потратил
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