Пожалуйста помагите. Только подробно (понятно). Поставлю спасибо.номер 1245
Математика
Пожалуйста помагите. Только подробно (понятно). Поставлю спасибо.номер 1245
Ответ(ы):
Гость:
1) 7/2^2*5* вместо звёздочки можно подставить 2, тогда получится 7/4*25=7/100 =0,07 Не буду всё писать, ты реши по моему примеру, по-моему можно любую степень подставить , хоть как решится
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