Сколько граммов едкого калия нужно для приготовления 5л 2н раствора.

Химия
Сколько граммов едкого калия нужно для приготовления 5л 2н раствора.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для приготовления двухпроцентного раствора массой пять литров необходимо помножить массу на массовую долю и тогда мы найдем необходимое количество щелочи: 5000*0.02 =100 г едкого калия.
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