Плиз помогите !!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно матем ПОДРОБНО!!! ТОЛЬКО 1 НОМЕР
Математика
Плиз помогите !!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно матем ПОДРОБНО!!! ТОЛЬКО 1 НОМЕР
Ответ(ы):
Гость:
X(3x-7)+4=0 x=0 или (3x-7)+4=0 3x-7=0-4 3x-7= -4 3x= -4+7 3x= -3 x= -3:3 x= -1
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