Плиз помогите !!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно матем ПОДРОБНО!!! ТОЛЬКО 1 НОМЕР

Математика
Плиз помогите !!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА срочно матем ПОДРОБНО!!! ТОЛЬКО 1 НОМЕР
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X(3x-7)+4=0 x=0 или (3x-7)+4=0                3x-7=0-4                3x-7= -4                3x= -4+7                3x= -3                x= -3:3                x= -1 
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