Масса льва достигает 2 ц, а масса снежного барса 40 килограмм кто из них легче и во с??олько раз

Математика
Масса льва достигает 2 ц, а масса снежного барса 40 килограмм кто из них легче и во с??олько раз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2ц=200кг. 200>40. 200:40=5. Ответ: снежный барс легче льва в 5 раз.
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