помогите пожалуйста решить 1 и 3 буду благодарна за это дам 55 баллов)
Математика
помогите пожалуйста решить 1 и 3 буду благодарна за это дам 55 баллов)
Ответ(ы):
Гость:
1) x < -3/-2 x<3 x<1,5 x<3 otvet:(1,5 ; 3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Во сколько раз уменьшиться длина пройденного пути, если в течение того же времени он будет ехать со скоростью, в 6 раз меньше прежней?
Русский язык
Упр 195 ..,,Прочитайте предложения и определите, чем они осложнены с пишите раставля?? пропущеные пунктуационные знаки разделения и выделения 1)...
Математика
Периметр прямоугольника 30 сантиметров Чему равна длина и ширина прямоугольника если ширина в 4 раза меньше чем его длина