помогите пожалуйста решить 1 и 3 буду благодарна за это дам 55 баллов)

Математика
помогите пожалуйста решить 1 и 3 буду благодарна за это дам 55 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) x < -3/-2                     x<3      x<1,5 x<3 otvet:(1,5 ; 3)
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