Подбнери к имена существительным имена прилагательные. определи род и число имен прилагательных. подбери по два синонима и два антонима к прилагательным. солнце какое?...звезды , ветер , море , буря

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Подбнери к имена существительным имена прилагательные. определи род и число имен прилагательных. подбери по два синонима и два антонима к прилагательным. солнце какое?...звезды , ветер , море , буря

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