Подбнери к имена существительным имена прилагательные. определи род и число имен прилагательных. подбери по два синонима и два антонима к прилагательным. солнце какое?...звезды , ветер , море , буря
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Подбнери к имена существительным имена прилагательные. определи род и число имен прилагательных. подбери по два синонима и два антонима к прилагательным. солнце какое?...звезды , ветер , море , буря
Ответ(ы):
Гость:
1.солнце какое ЯРКОЕ(средний род, ед.число) антонимы- тусклое, темное. синонимы- светлое, ясное. 2. звезды какие ДАЛЕКИЕ(мн.ч) антонимы- близкие, недалекие. синонимы- дальние, чуждый. 3. ветер какой СИЛЬНЫЙ(м.р.,ед.ч.) антонимы- слабый, синонимы- мощный, 4. море какое БУШУЮЩЕЕ(ср.р., ед.ч) антонимы- тихое, спокойное. синонимы- неспокойное, тревожное.
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