|х-7|gt;0помогите решить
Математика
|х-7|gt;0помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
Х>7 ----------------------------------------------------------------------
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