Найти длину окружности радиус которой равен корень из Пи

Геометрия
Найти длину окружности радиус которой равен корень из Пи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина окружности равyf l=2πR 2*π*√π=l И если подставить π=3.14 l=11.14
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