Нужно выписать синонимы: Ясной ночью можно увидеть множество звёзд. се они светят, но по-своему.Вглядись в ночное небо: белые звёзды сияют, как кусочки льда. Жёлтые - сверкают, как драгоценные камни, а голубые - таинственно мер...

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Нужно выписать синонимы: Ясной ночью можно увидеть множество звёзд. се они светят, но по-своему.Вглядись в ночное небо: белые звёзды сияют, как кусочки льда. Жёлтые - сверкают, как драгоценные камни, а голубые - таинственно мерцают. Волшебная картина! Кажется, что небо смотрит миллионами глаз. (Объяснить нужно свой выбор.)

Автор: Гость