Нужно выписать синонимы: Ясной ночью можно увидеть множество звёзд. се они светят, но по-своему.Вглядись в ночное небо: белые звёзды сияют, как кусочки льда. Жёлтые - сверкают, как драгоценные камни, а голубые - таинственно мер...
Русский язык
Нужно выписать синонимы: Ясной ночью можно увидеть множество звёзд. се они светят, но по-своему.Вглядись в ночное небо: белые звёзды сияют, как кусочки льда. Жёлтые - сверкают, как драгоценные камни, а голубые - таинственно мерцают. Волшебная картина! Кажется, что небо смотрит миллионами глаз. (Объяснить нужно свой выбор.)
Ответ(ы):
Гость:
Светят, сияют, сверкают.мерцают
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