Спиши предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Обозначь части речи. · Янва??ские морозные дни ребята проводили на дворовом катке хоккейный чемпионат. · В маленьких ящичках письменного стола лежат тонкие тетрадки со стих...

Русский язык

Спиши предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Обозначь части речи. · Янва??ские морозные дни ребята проводили на дворовом катке хоккейный чемпионат. · В маленьких ящичках письменного стола лежат тонкие тетрадки со стихами юного поэта. · Зеленеет нежная молодая листва на кустах жасмина под окном комнаты Оксаны.

Автор: Гость