Спиши предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Обозначь части речи. · Янва??ские морозные дни ребята проводили на дворовом катке хоккейный чемпионат. · В маленьких ящичках письменного стола лежат тонкие тетрадки со стих...

Русский язык
Спиши предложения. Подчеркни подлежащее и сказуемое. Обозначь части речи. · Янва??ские морозные дни ребята проводили на дворовом катке хоккейный чемпионат. · В маленьких ящичках письменного стола лежат тонкие тетрадки со стихами юного поэта. · Зеленеет нежная молодая листва на кустах жасмина под окном комнаты Оксаны.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.ребята - подлежащее, выражено сущ.проводили -  сказуемое, выраженно гл. подлежащее -тетрадки, выражено сущ.сказуемое - лежат, выражено гл. подлежащее - листва, выражено сущ.сказуемое зеленеет выражено гл.

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