Выполни действия:14/93+5; 6 17/41+ 7 19/41. 24 9/38- 17 5/38 . 15 7/10- 2 4/10+ 6 1/10
Математика
Выполни действия:14/93+5; 6 17/41+ 7 19/41. 24 9/38- 17 5/38 . 15 7/10- 2 4/10+ 6 1/10
Ответ(ы):
Гость:
14/93+5=5 14/93; 6 17/41+7 19/41=13 36/41; 24 9/38-17 5/38=7 4/38; 15 7/10-2 4/10+6 1/10=15,7-2,4+6,1=13,3+19,4.
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