2х+5ху=14, у-5ху=-9 Решите, пожалуйста, систему

Гость: Гость:

2х + 5ху = 14 у - 5ху = -9 Сложим: 2х +у = 5 ⇒ у = 5 - 2х - это наша подстановка. Выполним её в 1-е уравнение. 2х +5х(5 -2х) = 14 2х + 25х -10х² =14 10х² -27 х +14 = 0 D = 169 x1 = (27+13)/20 = 2 у1 = 5 - 2х = 5 - 4 = 1 х2 = (27 -13)/20 = 7/10 = 0,7 у2 = 5 - 2х = 5 - 1,4 = 3,6 Ответ:(2; 1) ; (0,7; 3,6)