Прочитай предложения.Найди и выпиши сказуемые,выраженные именами существительными,вместе с подлежащими. 1.Династия - семья,объединённая общим делом.Бывают династии врачей,учителей актёров. 2.Мемуары - это повествование в форме...
Русский язык
Прочитай предложения.Найди и выпиши сказуемые,выраженные именами существительными,вместе с подлежащими. 1.Династия - семья,объединённая общим делом.Бывают династии врачей,учителей актёров. 2.Мемуары - это повествование в форме записок от лица автора о реальных событиях прошлого,участником или очевидцем которых он был. 3.Наука есть создание человека,так же как и язык,без которого нет науки. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1.Династия-подлежащие,семья-сказуемое;2.Мемуары-подлежащие,повествование-сказуемое;3.Наука-подлежащие,создание-сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Геометрия
Срочно. 1) abcd ромб со стороной 8 см, угол a 45, прямая be перпендикулярна пооскости ромба. Точка e удалена от прямой ad на расстояние 4 корень ...