Прочитай предложения.Найди и выпиши сказуемые,выраженные именами существительными,вместе с подлежащими. 1.Династия - семья,объединённая общим делом.Бывают династии врачей,учителей актёров. 2.Мемуары - это повествование в форме...

Русский язык
Прочитай предложения.Найди и выпиши сказуемые,выраженные именами существительными,вместе с подлежащими. 1.Династия - семья,объединённая общим делом.Бывают династии врачей,учителей актёров. 2.Мемуары - это повествование в форме записок от лица автора о реальных событиях прошлого,участником или очевидцем которых он был. 3.Наука есть создание человека,так же как и язык,без которого нет науки. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Династия-подлежащие,семья-сказуемое;2.Мемуары-подлежащие,повествование-сказуемое;3.Наука-подлежащие,создание-сказуемое
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